شكرا لقرائتكم فرج عامر: أندية شعبية ترغب فى ضم حمدى زكى.. وهذا شرطنا لبيعه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة تلقى ناديه عروضا من أندية شعبية، للتعاقد مع محمد حمدى زكى لاعب الفريق السكندرى فى الانتقالات الصيفية الجارية.
قال عامر عبر صفحته بموقع تويتر أن النادى تلقى عروض من أندية شعبية لضم حمدى زكى، ولن يتم الوقوف فى طريق طموحاته، نظرا لما قدمه للنادى من خدمات شرط، أن تتناسب هذه العروض مع اسم وتاريخ النادى".
كان حمدى زكى قد طلب من فرج عامر رئيس سموحه الموافقة له على الرحيل عن النادى بنهاية الموسم الحالى، إلا أن الأخير تحفظ على فكرة الرحيل المجانى وطلب من اللاعب إحضار عرض رسمى لمناقشته بشكل جدى، ووافق حسام حسن المدير الفنى على رحيل اللاعب.
عروض كثيرة من اندية شعبية لانتقال نجم سموحة محمد حمدى زكى والنادى لن يقف فى طريق طموحاته لما قدمه للنادى من خدمات بشرط أن تتناسب هذة الهروض مع اسمية وتاريخه.
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