شكرا لقرائتكم أحمد حمدى يرفض الانضمام لفريق الجونة.. وينتظر عرضا خارجيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد حمدى لاعب وسط الأهلى الصاعد، رفضه الاستمرار فى صفوف الجونة، لرغبته فى خوض تجربة احتراف خارجية خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتلقى أحمد حمدى وعدا من وكيل أعماله، الذى يملك شركة تسويق إنجليزية بإحضار أكثر من عرض له خلال الأيام المقبلة، وعليه ضرورة عدم الارتباط باى نادى اخر حتى لا يكون هناك عائق فى اتمام الصفقة.

جدير بالذكر أن أحمد حمدى كان قريبا من الانتقال لنادى بيراميدز فى صفقة تبادلية ضمن صفقة انتقال محمد مجدى افشة لاعب وسط بيراميدز للأهلى ولكن اللاعب رفض ايضا هذا العرض مما عرقل الصفقة فى لا بداية قبل إتمامها بالتفاوض بين الناديين دون صفقات تبادلية.

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وقرر الأهلى إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى يكتسب الخبرات اللازمة ولكن لم يستقر على مكانه بعد رفض اللاعب لعرضى بيراميدز والجونة.