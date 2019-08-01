شكرا لقرائتكم 26 لاعبا فى قائمة الأهلى الأفريقية.. الصفقات والشيخ وجيرالدو الأبرز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف النادى الأهلى، عن قائمة الفريق الأفريقية التى تم إرسالها خلال الساعات الماضية إلى الإتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، قبل بدء مشوار المارد الأحمر فى النسخة الجديدة ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلى "26 لاعبا" تم قيدهم أفريقياً كالتالى: محمد الشناوى، شريف اكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد محدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن وأحمد الشيخ.

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ويبدأ الأهلى مشواره فى بطولة أفريقيا من دور الـ64 أمام فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان منتصف وأواخر أغسطس الجارى، ويتبقى للأهلى أربعة مراكز شاغرة سيتم قيدها خلال يناير المقبل.