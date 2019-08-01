شكرا لقرائتكم مفاجأة.. الزمالك يقيد كهربا وإسلام جابر ومحمد صبحى إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الزمالك قيد الثلاثى محمود كهربا وإسلام جابر ومحمد صبحى فى قائمته الأفريقية، استعدادا لدورى ابطال أفريقيا فى نسخته الجديدة. وأغلق مساء أمس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، باب القيد الأفريقى أمام الأندية المصرية المشاركة فى النسخة الجديدة لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية. جدير بالذكرأن "كاف" حدد أمس الأربعاء الموافق 31 يوليو موعدًا لنهاية القيد الأفريقى للأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية وهى: الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى. Advertisements واستثنى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقى المقرر 30 يونيو وأمهلها شهرًا إضافيًا بناء على طلب الاتحاد المصرى.

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