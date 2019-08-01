شكرا لقرائتكم صورة.. الإسماعيلى يضم محمود عبد العاطى دونجا 3 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل نادى الإسماعيلى على توقيع محمود عبد العاطى دونجا لاعب الزمالك لمدة 3 سنوات، ضمن صفقة انتقال محمد عواد حارس الدراويش إلى القلعة البيضاء. ونجح الإسماعيلى فى الإبقاء على دونجا مع قلعة الدراويش بعد انتهاء إعارته من الزمالك للإسماعيلى بنهاية الموسم المنصرم، فى حضور وكيلى أعماله ميدو حزين وسيد مرعى اللذان ساهما فى تسهيل إتمام الصفقة بشكل رسمى وانتقال عواد للقلعة البيضاء. وجاءت قيمة انتقال عواد للزمالك مقدرة بـ35 مليون جنيه بجانب الاستغناء النهائى عن مدبولى ودونجا للدراويش، وذلك لتعزيز مركز حراسة المرمى بالفريق الأبيض بضم عواد، الذى أصبح حارسا للأبيض لمدة خمس مواسم مقبلة.

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