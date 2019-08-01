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الزمالك يجهز التماسا لقيد أوناجم إفريقيا بعد أزمة عطل السيستم...

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جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو نادى الزمالك، تجهيز التماس لتقديمه إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" من أجل قيد محمد أوناجم فى قائمته الافريقية للموسم الجديد.

 

ولم يتمكن الزمالك من قيد أوناجم بسبب تعطل السيستم الخاص بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" فى الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد فى الثانية عشر مساء أمس الأحد.

 

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كشف مصدر بالكاف أنه فى حالة وصول إلتماس الزمالك سيتم فتح التحقيق ومعرفة سبب العطل، وهل كان الزمالك بالفعل أدخل بيانات اللاعب على السيستم قبل العطل وقبل غلق باب القيد من عدمه.

 

يذكر أن سيستم الكاف تعرض لعطل مفاجئ أمس مما حال دون قيد اوناجم فى قائمة الزمالك الافريقية بسبب كثرة الضغط على السيستم.

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