شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز التماسا لقيد أوناجم إفريقيا بعد أزمة عطل السيستم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولم يتمكن الزمالك من قيد أوناجم بسبب تعطل السيستم الخاص بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" فى الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد فى الثانية عشر مساء أمس الأحد.
كشف مصدر بالكاف أنه فى حالة وصول إلتماس الزمالك سيتم فتح التحقيق ومعرفة سبب العطل، وهل كان الزمالك بالفعل أدخل بيانات اللاعب على السيستم قبل العطل وقبل غلق باب القيد من عدمه.
يذكر أن سيستم الكاف تعرض لعطل مفاجئ أمس مما حال دون قيد اوناجم فى قائمة الزمالك الافريقية بسبب كثرة الضغط على السيستم.
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