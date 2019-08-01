دخل نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع نادي سموحة السكندري لضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم ولاعب الأهلي السابق، خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري.
ويرغب الإسماعيلي في ضم اللاعب محمد حمدي ذكي رغم دخول نادي المقاصة والاتحادوالمصري والإنتاج في صراع مع سموحة لضم اللاعب ولكن أكد مصدر داخل الفريق السكندري أن رغبة اللاعب هي التي تحسم مصيره، مشيرًا أنه يفضل الإنتقال للدراويش.
وأنهى الإسماعيلي العديد من الصفقات في موسم الإنتقالات الجاري وتأتي على رأسها شيلونجو الذي فعل النادي بند الشراء في عقده قادمًا من سموحة، والغيني بيكيتي سيلفا لاعب الشعلة السعودي السابق، ومحمود عبدالعاطي دونجا وأحمد مدبولي لاعبا الزمالك، ويسعى لدعم صفوفة بالحصول على خدمات محمد حمدي ذكي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يقترب من ضم لاعب سموحة والأهلي السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.