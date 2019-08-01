الإسماعيلي يقترب من ضم لاعب سموحة والأهلي السابق

دخل نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع نادي سموحة السكندري لضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم ولاعب الأهلي السابق، خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري.

ويرغب الإسماعيلي في ضم اللاعب محمد حمدي ذكي رغم دخول نادي المقاصة والاتحاد

والمصري والإنتاج في صراع مع سموحة لضم اللاعب ولكن أكد مصدر داخل الفريق السكندري أن رغبة اللاعب هي التي تحسم مصيره، مشيرًا أنه يفضل الإنتقال للدراويش.

وأنهى الإسماعيلي العديد من الصفقات في موسم الإنتقالات الجاري وتأتي على رأسها شيلونجو الذي فعل النادي بند الشراء في عقده قادمًا من سموحة، والغيني بيكيتي سيلفا لاعب الشعلة السعودي السابق، ومحمود عبدالعاطي دونجا وأحمد مدبولي لاعبا الزمالك، ويسعى لدعم صفوفة بالحصول على خدمات محمد حمدي ذكي.