نيمار يبحث سبيل هروبه الأخير من باريس سان جيرمان وسط ترقب برشلونة

باتت الأمور معقدة بالنسبة لاستمرار البرازيلي نيمار دا سيلفا داخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة، وعودته إلى برشلونة الإسباني ناديه السابق.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيمار لاعب فريق برشلونة السابق لن يستمر كثيرًا في حديقة الأمراء، وأن فرص استمراره وبقاءه داخل باريس سان جيرمان لا تتخطى الـ1%، مما يعجل برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية العالمية إلى أن نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات جادة لاستعادة نيمار من باريس سان جيرمان، إلى أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن، في الوقت الذي أعلن فيه نيمار عن صعوبة استمراره في باريس، ورغبته في

العودة لمزاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

وأضافت الصحيفة أن نيمار مصمم على الرحيل من باريس سان جيرمان سواء كان لبرشلونة أو أي ناد آخر، وفي نفس الوقت يسعى برشلونة لاستعادة اللاعب ألا أنهم لا يريدون دفع 222 مليون يورو وهو المبلغ الذي دفعه النادي الفرنسي للحصول على خدمات اللاعب في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ سوق الانتقالات حتى الآن.

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وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البرازيلي نيمار يضغط على ناديه باريس سان جيرمان من أجل الانتقال إلى برشلونة وذلك من خلال السلوكيات التي يرتكبها في

الفترة الأخيرة، حيث لم يشارك في المباريات الودية التي خاضها سان جيرمان وهو ما يؤكد أن اللاعب لا يميل إلى اللعب في صفوفه الفترة المقبلة.

كما لم يشارك نيمار في الفعاليات الدعائية مع باريس سان جيرمان وهو ما يزيد من الأقاويل بشأن تمرده على ناديه من أجل الضغط أكثر كي يعود إلى صفوف النادي الكتالوني.

ولا يملك برشلونة الأموال التي يحتاجها باريس سان جيرمان من أجل التخلي عن نيمار فيما يميل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني إلى إجراء صفقة تبادلية كي يبتعد عن فكرة دفع الأموال في الوقيت الحالي.

ولن يتعرض برشلونة لأزمة كبيرة إذا لم يحصل على نيمار خاصة أن النادي نجح في الحصول على خدمات النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إضافة إلى الهولندي فرانكي دي يونج وبالتالي فإن بعض التدعيمات القوية حصل عليها البلوجرانا من أجل الاستعداد للموسم المقبل.