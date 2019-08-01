اخبار الرياضه

مانشستر يونايتد يكسر الرقم القياسي من أجل هاري ماكجواير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خطوة جديدة نحو التعاقد مع هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي الإنجليزي، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري.
 ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، قدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا جديدًا بقيمة 80

مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع هاري ماجواير، مدافع ليستر سيتي.
 وإن وافق ليستر سيتي على عرض مانشستر يونايتد، سيصبح المدافع الإنجليزي هاري ماجواير أغلى مدافع في العالم، متفوقًا على فيرجيل فان دايك، وماتياس دي ليخت.
 ولا يزال أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، مُصرًا على ضم قلب دفاع، واستهدف ماجواير لتدعيم دفاع الشياطين الحمر بالموسم المقبل، علمًا بأن المانيو أبرم صفقتين حتى الآن بالتعاقد مع دانيال جيمس وآرون وان بيساكا.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يكسر الرقم القياسي من أجل هاري ماكجواير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا