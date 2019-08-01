رياضة | كافاني يوافق على العودة إلى الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كافاني يوافق على العودة إلى الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إيطالي اليوم الخميس ان إدينسون كافاني المهاجم الأوروجواياني ونجم باريس سان جيرمان، حسم موقفه من التعاقد مع إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتبعاً للصحيفة الإيطالية "توتو سبورت" إن المهاجم الأورجوياني قال "مواقف على الانتقال الى إنتر ميلان، رغم عدم موافقته في بداية التفاوض.

ويتبقى في عقد كافاني مع سان جيرمان موسم واحد فقط، ما يشير إلى إمكانية موافقة باريس على بيعه هذه الصيف، خشية رحيله الصيف المقبل مجانًا.

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وأوضحت تقارير خلال الساعات السابقة، أن راتب كافاني يمثل عقبة أمام الفريق الايطالي لاسيما وأن المهاجم الأوروجواياني يحصل على حوالي 12 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم.

ولكن القيمة التس ستدفع للكافاني هي حوالي 9 ملايين يورو سنويًا، وهي القيمة المعروضة على البلجيكي مهاجم مانشستر يونايتد.

ومن المرجح أن يقبل كافاني بعرض إنتر على الرغم من فارق الـ3 ملايين يورو، وسيتعين على الأفاعي التفاوض مع سان جيرمان على المقابل المادي للصفقة.