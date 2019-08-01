رياضة | محافظ الإسماعيلية يستقبل إبراهيم عثمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الإسماعيلية يستقبل إبراهيم عثمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وذلك لبحث أخر التطورات التي يشهدها النادي خلال تلك الفترة واستعدادته خلال الفترة المقبلة لاستكمال مشواره فى مختلف المسابقات الكروية

أكد محافظ الإسماعيلية علي أهمية تضافر كافة الجهود من أجل دعم البناء الفني للنادي الإسماعيلي وتدعيمه بأفضل العناصر الفنية المتاحة للمساهمة في عودة روح الفريق التنافسية لسابق عهدها وعودة النادي لتصدر قائمة المنافسة في أي بطولات.

وناشد اللواء حمدي عثمان الجميع الوقوف وراء النادي ودعمه نفسيا من خلال جماهيرة وأكد علي أن جماهير النادي الإسماعيلي من أكثر الجماهير تذوقا لكرة القدم وأن دور الجماهير لا يقل بأي حال عن أي داعم بل إنه الداعم الأكبر نحو تحقيق الانتصارات والبطولات في القريب العاجل.

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ووجه عثمان بضرورة الحفاظ علي هذا الصرح الكبير الذي تم تطويرة وتحديثة في كافة الجوانب الإنشائية حتي ظهر بالصورة المشرفة أثناء أستقبال الإسماعيلية للمجموعة السادسة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 كما أكد علي ضرورة تنفيذ الصيانة الدورية للإستاد.

ومن جانبه أشاد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى بالرعاية الكريمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وإنجاح بطولة الأمم الأفريقية وظهورها بهذا المظهر المشرف أمام العالم.

كما توجه بالشكر لمحافظ الإسماعيلية لدعمه للنادي الإسماعيلي وحرصه علي متابعة أخبارة أخر المستجدات أولا بأول ووعد رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي جماهير النادي العظيم بعودة الفريق لأفضل حالاته من خلال عدد من الصفقات الناجحة التي تعييد النادي للمنافسة بقوة.