رياضة | "دستة" مستبعدين من قائمة الأهلي الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دستة" مستبعدين من قائمة الأهلي الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي على قائمة المستبعدين من قائمة الفريق الإفريقية مع قيد 26 لاعبًا استعدادًا للنسخة الجديدة من البطولة. ويغيب عن قائمة الأهلي الإفريقية محمد محمود وكريم وليد نيدفيد وسعد سمير للإصابة ومحمد نجيب وهشام محمد وأحمد حمودي وإسلام محارب وناصر ماهر ومحمد شريف وأحمد علاء وباسم علي ومؤمن زكريا لأسباب فنية. قائمة الأهلي الإفريقية حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي Advertisements خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد هاني وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمود وحيد خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ووليد سليمان وأحمد الشيخ وجيرالدو وحسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن

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