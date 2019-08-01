رياضة | الترسانة يواصل تجاربة الودية بمواجهة أحد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يواصل تجاربة الودية بمواجهة أحد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الترسانة رابع تجاربه الودية في الرابعة من عصر اليوم الخميس، على ملعبه، أمام فريق أحد السعودى إحدى فرق القسم الثانى بالدورى السعودي، استعداداً للموسم الجديد.

وسبق للترسانة خوض 3 مباريات ودية، خلال فترة الإعداد الحالية حيث تغلب على بنى سويف 4 - 3، ثم خسر من خورفكان الإماراتي، 1-0، قبل التعادل مع الصفوة بدون أهداف.