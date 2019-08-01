رياضة | رسمياً .. المصري يتعاقد مع "ِشيكا" لاعب فاركو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. المصري يتعاقد مع "ِشيكا" لاعب فاركو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مجلس إدارة نادي المصري، على توقيع اللاعب محمد زكريا "شيكا" جناح فريق فاركو السكندري، لدعم صفوفه، استعداداً للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ويعد اللاعب من مواليد 1994، وسبق له اللعب في ناشئين الإسماعيلي، قبل أن ينتقل لصفوف كهرباء الإسماعيلية والإنتاج الحربي والدخان وجمهورية شبين، وفاركو، وأخيراً المصري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعاره.