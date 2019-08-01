رياضة | تصريح جديد من زيدان حول صفقة بوجبا والريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح جديد من زيدان حول صفقة بوجبا والريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال يتمسك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بضم الفرنسي بول لاعب مانشستر يونايتد لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وألمح زيدان إلى أن ريال مدريد لا يزال بإمكانه ضم لاعبين جدد قبل إغلاق موسم الانتقالات الصيفي.

وكان ريال مدريد قد نجح ف ضم 5 صفقات رودريجو وإيدير ميليتاو ولوكا يوفيتش وإدين هازارد وفيرلاند ميندي .

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وقال زيدان في تصريحات تم نشرها عبر موقع le10sport الفرنسي :" الأمر لم ينتهي بعد أي شيء يمكن أن يحدث حتى 31 أغسطس ، كما هو الحال دائما وفي أي ناد ".

وتابع زيدان:" بوجبا لاعب مهم ونحتاجه بالطبع، لنرى ماسيحدث في الأيام المقبلة".

وكان ريال مدريد قد نجح في تحقيق الفوز بالأمس على نظيره فنربخشة التركي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.