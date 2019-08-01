رياضة | محمد صلاح وفيرمينو وأليسون مهددون بالغياب أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح وفيرمينو وأليسون مهددون بالغياب أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، جماهير الريدز بشأن موقف الثلاثي الدولي المصرى محمد صلاح، بجانب الثنائي البرازيلى روبرتو فيرمينو والحارس أليسون، من مواجهة فريق مانشستر سيتي، الأحد المقبل على لقب الدرع الخيرية.

وقال كلوب فى تصريحات صحفية بالأمس عقب مباراة ليون: "مشاركة صلاح وفيرمينيو وأليسون أمام السيتى؟ لا أعرف حتى الآن فى الوقت الحالى، يجب أن نرى ما سيحدث فى الأيام المقبلة، لا أقول أن الأمر حسم بنسبة 100 %، ولكن هناك فرصة لمشاركتهما".

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وتابع كلوب : " سنرى كيف سيكون رد فعلهم فى مران الغد، فنحن لم نتدرب بكثافة، الآن علينا التدريب بشأن التفاصيل، ونحتاج حقًا إلى الاستعداد للمباراة".

وكان الثلاثى قد انضموا إلى تدريبات ليفربول مساء الثلاثاء فقط، بعد انتهاء فترة الراحة الصيفية عقب مشاركتهم الدولية مع منتخبات بلادهم مؤخرا.