الأهلي بنغازي يضم إبراهيم المنتصر لموسمين

تعاقد فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم مع متوسط ميدان فريق أبوسليم السابق إبراهيم المنتصر لمدة موسمين ليعزز صفوف الفريق. وسيلتحق اللاعب بمعسكر الفريق المقام حاليا في تونس اليوم بقيادة المدرب الجزائري رشيد بلحوت؛ استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال حيث سيواجه الأهلي الإسماعيلي المصري. وتلقى اللاعب الذي برز مع أبوسليم الموسم الماضي مجموعة من العروض المحلية والخارجية لكن الأهلي نجح في خطفه وإقناعه بالانضمام لصفوف النادي. ولعب الأهلي خلال معسكره المقام في تونس مباراتين كانت الأولى أمام أولمبيك بجاية الجزائري وفقدها بـ2-1 والثانية أمام الأفريقي التونسي وخسرها بالنتيجة ذاتها.

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