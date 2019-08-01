شكرا لقرائتكم الزمالك يقيد 25 لاعبا فى القائمة الأفريقية.. غياب 3 صفقات جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قيد مسئولو الزمالك، 25 لاعبا فى قائمة الفريق الأفريقية، استعدادا لمشاركة الفريق الأبيض فى دورى أبطال أفريقيا موسم 2019-2020، وشهدت القائمة عدم وجود اسم بهاء مجدى ظهير الفريق الأيسر بجانب محمود جنش، بالإضافة إلى الحارس الصاعد محمد صبحى المنضم حديثا للأبيض من بتروجت.

وجاءت قائمة الزمالك الأفريقية كالتالي:



حراسة المرمي: محمد عواد - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - حمدى النقاز- محمود علاء - محمد عبد الغني- محمود الونش- محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي– محمود عبد العزيز زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقى -

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مصطفى فتحى - شيكابالا – أيمن حفني- محمد عنتر – أحمد سيد زيزو - كريم بامبو.

خط الهجوم: خالد بوطيب - عمر السعيد- مصطفى محمد.

وفجر مصدر مسئول بالزمالك لـ"الخليج 365" مفاجأة بأنه حدث عطل بنظام القيد فى آخر 15 دقيقة خلال عملية قيد القائمة، وجاء ذلك خلال عملية قيد الجناح المغربى محمد أوناجم المنضم حديثا للفريق الأبيض من الوداد ولكن شدد المصدر أن اللاعب تم قيده ولكن سيتم التواصل مع الكاف فى الساعات القادمة للتأكد من تواجد اللاعب بشكل نهائى فى القائمة الأولى للأبيض بالبطولة الأفريقية حيث مازال حتى الآن وفقا للموقع الرسمى للكاف ضمن قائمة الوداد المغربى وفى حالة التأكد من أمر قيده بشكل سليم ضمن صفوف الزمالك ستكون قائمة الأبيض 26 لاعبا على أن يتم إعلان القائمة الرسمية للفريق خلال الفترة الجارية.

ويستهل الزمالك مشواره فى دورى أبطال أفريقيا بمواجهة ديكادها بطل الصومال يوم 11 من شهر أغسطس الجارى فى ذهاب الدور التمهيدى وتكشف قائمة الزمالك الأفريقية استمرار عددا من اللاعبين فى الموسم الجديد وعدم رحيلهم عن الأبيض مثل أيمن حفنى وعنتر ومحمد حسن.