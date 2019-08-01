شكرا لقرائتكم بعثة الكاراتيه تطير إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجهت بعثة منتخب الكاراتيه إلى تونس للمشاركة فى منافسات البطولة العربية للناشئين و الشباب ، و التى تستمر حتى 5 أغسطس الجارى . ضمت البعثة المصربة المشاركة فى البطولة 38 لاعب و لاعبة ، بالإضافة إلى 11 فردا منهم سيد نصر رئيس البعثة، والإداريين والمدربين والحكام والطبيب كانت مصر قد حققت المركز الأول فى ترتيب الميداليات بالبطولة الأفريقية ببتسوانا بإجمالى 23 ميدالية بواقع 11 ذهبية و6 فضيات و6 برونزيات، متقدمة على المغرب التى جاءت فى المركز الثانى بإجمالى 15 ميدالية.

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