شكرا لقرائتكم قيد 23 لاعبا فى قائمة المصرى الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى جهاز الكرة بالنادى المصرى إجراءات قيد قائمة الفريق بالنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية. وتضم القائمة 23 لاعباً كالتالى: حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة. Advertisements خط الدفاع: كريم العراقى، اسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، محمود حمد، عبد الناصر دى ماريا، عمر كمال عبد الواحد. خط الوسط: فريد شوقى، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، شيخ موكورو، ايزى ايميكا، اسلام عطية، حسن على، سعيد سينبورى، حسين رجب. خط الهجوم: أحمد جمعة، محمود وادى، أوستين أموتو.

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