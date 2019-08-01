شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفاوض محارب وهشام محمد لضمهما من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فتح الإسماعيلى خط مفاوضات مُكثّفة مع إسلام محارب وهشام محمد ثنائى الأهلى، تمهيداً للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
محارب وهشام انضم لقائمة لاعبى الأهلى الذى يتفاوض معهم الإسماعيلى خلال الأيام الماضية أمثال أحمد حمودى وأحمد علاء وعمرو جمال وإن كانت مفاوضات الدراويش مع عمرو جمال قد توقفت مؤخراً بعد اقتراب اللاعب من الرحيل للصفاقسى التونسى.
وتعاقد الأهلى مع محمود متولى مدافع الإسماعيلى مقابل 15 مليون جنيه بجانب لاعبين من الأهلى حسب رغبة الإسماعيلى وموافقة هذين اللاعبين.
يتطلع الإسماعيلى للحصول على موافقة أثنين من هذا الرباعى (محارب وهشام وحمودى وعلاء) للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفقاً للاتفاق الذى تم مع الأهلى خلال إنهاء صفقة محمود متولى.
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