شكرا لقرائتكم ظهير طلائع الجيش يجرى جراجة فى عظمة الشظية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع أحمد هانى ظهير أيمن طلائع الجيش لجراحة كسر فى عظمة الشظية اليوم الخميس بأحد مستشفيات القاهرة.

كان هانى قد تعرض للإصابة فى ودية الطلائع مع خورفكان شارقة الاماراتى التى أقيمت أمس وفاز بها الطلائع بثلاثية ودية، ونقل هانى للمستشفى فور تعرضه للإصابة لتثبت الأشعة حاجته لإجراء الجراحة وغيابه عن الملاعب أربعة شهور.

وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديدن كما تعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.