شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ينوى عقد مؤتمر صحفى لتقديم صفقاته الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان لعقد مؤتمر صحفى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها لتدعيم صفوف الدراويش فى الموسم الجديد. وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا صانع ألعاب منتخب غينيا بيساو والشعلة السعودى بجانب ضم ثنائى الزمالك احمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا بشكل نهائى ضمن صفقة انتقال محمد عواد حارس مرمى الفريق للقلعة البيضاء بجانب تحويل إعارة المهاجم الناميبى شيلونجو لبيع نهائى فضلا عن اللاعبان المنتظر التعاقد معهم من الأهلى فى إطار صفقة انتقال محمود متولى مدافع الفريق للقلعة الحمراء. فى سياق مختلف،اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على خوض مباراتين وديتين الأولى ستقام أمام بورفؤاد يوم 4 أغسطس المقبل على استاد الإسماعيلية، فيما ستكون الثانية ضد فريق النجوم السعودى يوم 9 من ذات الشهر المذكور بنفس الملعب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى ينوى عقد مؤتمر صحفى لتقديم صفقاته الجديدة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.