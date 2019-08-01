رياضة | اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو اتحاد الكرة المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إلغاء بطولة كأس مصر هذا الموسم.

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وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري خلال تصريحات صحفية:" لاصحة لكل مايتردد بشأن إلغاء بطولة كأس مصر، والفترة الحالية تشهد مشاورات فقط، والبحث عن حلول لإقامة المباريات المحدد لها خلال الفترة من 2 وحتى 10 سبتمبر المقبل، فى موعد آخر.

وأكد المصدر أن التعديل بسبب تضارب مواعيد المباريات مع معسكر المنتخب الأولمبى استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.