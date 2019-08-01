شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يحافظ على صدارة التصنيف العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ الصربى نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمى لكرة التنس، والذى لم يشهد سوى تغيير واحد فقط فى المراكز العشر الأولى.

وارتقى الإيطالى فابيو فونينى مرتبة واحدة ليحتل المركز التاسع عالميًا، فى الوقت الذى تراجع فيه الروسى دانيل ميدفيديف إلى التصنيف العاشر.

وتقدم الأسترالى أليكس دى مينوار 9 مراكز ليحتل التصنيف 25 عالميًا، وذلك عقب تتويجه أمس بلقب بطولة أتالانتا على حساب تايلور فريتز، والذى ارتقى بدوره 4 مراكز ليحتل التصنيف 28 عالميًا.

وبدوره حافظ الجورجى نيكولوز باسيلاشفيلى على تصنيفه الـ16 عالميًا عقب تتويجه أمس الأول بلقب بطولة هامبورج على حساب الروسى أندرى روبيلف، والذى ارتقى بدوره 29 مركزًا دفعة واحدة ليحتل التصنيف 49 عالميًا.

كما صعد الإسبانى ألبرت راموس فينولاس 16 مركزًا ليحتل التصنيف 69 عالميًا، عقب تتويجه أمس الأول بلقب بطولة جشتاد.

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من جهة أخرى، يستعد النجم البريطانى أندى موراى، للعودة للمشاركة فى منافسات الفردى من جديد فى الأسابيع القليلة المقبلة، وتحديدًا فى بطولة سنسيناتى للأساتذة، والتى ستنطلق يوم 11 أغسطس المقبل.

ويشارك موراى هذا الأسبوع رفقة شقيقه فى منافسات الزوجى ببطولة واشنطن، وقال فى المؤتمر الصحفى للبطولة إنه بدأ فى الأسابيع الماضية التدرب للمشاركة فى منافسات الفردى من جديد، وذلك بحسب ما نقل موقع رابطة محترفى التنس.

وقال موراى فى هذا الشأن: «بالنظر إلى تحركاتى وشعورى على أرض الملعب بعد التدريبات التى أجريتها فى الأيام الماضية، أشعر بالسعادة للمكان الذى وصلت إليه، وأرى أننى قريب للغاية من العودة، وإذا تمكنت من المشاركة فى منافسات الفردى فى الأسابيع القليلة المقبلة، سأفعل ذلك».

وتابع البريطانى: «الأمر يتعلق حاليًا بالوصول إلى المكان الذى أريده، أحتاج لخوض بعض المباريات وتقديم المزيد من العمل لزيادة لياقتى البدنية، التى لم تصل بعد إلى أفضل أحوالها».

وواصل موارى: «سأحاول هنا التدرب كثيرًا على الفردى والمشاركة فى منافسات الزوجى، وسأرى إلى أى مستوى وصلت، وإذا واصلت التطور وشعرت بحالة جيدة فى الأسابيع الثلاثة المقبلة، سأعود مباشرة للمشاركة فى منافسات الفردى من جديد، ولكن الأكيد أننى لست مستعدا لذلك هذا الأسبوع، ولكنى آمل فى الوصول إلى تلك المرحلة قريبًا».

وفى حال لم يتمكن موراى من المشاركة فى بطولة سنسيناتى، سينتظر البريطانى بعد بطولة أمريكا المفتوحة للعودة إلى منافسات الفردى، وسيواصل اللعب فى منافسات الزوجى، حيث من المقرر أن يشارك فى بطولة مونتريال للأساتذة فى منافسات الزوجى.

وأضاف موراى «السيناريو الأمثل بالنسبة لى هو المشاركة فى منافسات الفردى فى سنسيناتى، وإذا لم أتمكن من ذلك، فسأعود بعد أمريكا المفتوحة، فمن الصعب للغاية العودة للفردى عبر بطولة تحسم مبارياتها من 5 مجموعات».