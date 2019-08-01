شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات البرازيلية توجه ضربة موجعة لـ«رونالدينهو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعيش أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينهو، نجم برشلونة وميلان السابق، أزمة مالية، خلال الفترة الحالية، بعدما منعت محكمة جنوبى البلاد اللاعب من بيع 57 من عقاراته بسبب غرامة بيئية وديون أخرى.

وقالت صحيفة «فولها دى ساو باولو» البرازيلية، إن رونالدينهو مدين للحكومة بمبلغ 2.5 مليون دولار، وهى قيمة غرامات بيئية بعد بناء رصيف فى منزل يطل على بحيرة فى مدينة بورتو أليجرى، حيث يعيش النجم البرازيلى أزمة مالية حقيقية، إذ اشتكى للمقربين منه من حالة الإحباط التى يشعر بها خلال الفترة الأخيرة بسبب الديون والغرامات.

وأوضحت الصحيفة أن جهات أخرى اتخذت إجراءات قضائية لاسترداد مليونى دولار فى قضايا مالية أخرى، مشيرة إلى أن السلطات صادرت جواز سفر رونالدينهو حتى يتم حل النزاعات القضائية، حيث تم منع اللاعب من السفر.

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من جانبه قال القاضى فى بورتو أليجرى إن القضية تخضع لقواعد السرية القضائية، رافضا تأكيد أو نفى أى تفاصيل حول تقرير الصحيفة.

من جهة أخرى، نفى محامى رونالدينهو أن تكون أصول اللاعب مقيدة، وقال للصحيفة إنه لا يمكنه التعليق على تفاصيل القضية بسبب قواعد السرية.

وتأتى تلك القضية بالتزامن مع مفاوضات من أجل عودة رونالدينهو إلى الملاعب، وهو فى عمر 39 عاما، حيث بعد 18 شهرا من إعلانه اعتزال كرة القدم نهائيا، كشفت تقارير صحفية، مؤخرا، أن إدارة نادى بيركيركارا فتحت باب المفاوضات للتعاقد مع النجم المتوج بلقب أفضل لاعب فى العالم مرتين من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن رونالدينهو، المتوج بكأس العالم عام 2002، كان قد أعلن اعتزال كرة القدم فى يناير 2018، وكان آخر فريق لعب باسمه فلومينزى فى البرازيل.