شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يكشف أسرار رحيله عن ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدولى البرتغالى، كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، أسباب رحيله عن ريال مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد مرور عام على انتقاله إلى صفوف السيدة العجوز.

وقال رونالدو فى حواره بمناسبة فوزه بـ«جائزة الأساطير»، التى تقدمها صحيفة «ماركا» الرياضية الإسبانية، إنه رحل عن «سانتياجو بيرنابيو» بحثًا عن تحدٍّ جديد.

وأضاف صاروخ ماديرا: «غيرت الفريق العام الماضى بالرحيل عن ريال مدريد. كنت فى حاجة إلى مزيد من الدوافع بعد الفوز بما فزت به، كنت أحتاج تغييرا لأعبر عن نفسى كلاعب كرة قدم لأننى أعتقد أن لدى الكثير لأقدمه».

نفى رونالدو بشكل غير مباشر ما أشيع عن توتر علاقته برئيس النادى فلورنتينو بيريز ودور الخلافات بينهما فى رحيل اللاعب، علما بأنهما التقيا خلال حفل «ماركا» وبدوا صديقين حميمين.

وأضاف نجم الميرنجى السابق: «مازلت أمتلك الدوافع وأنا أحب ما أفعل، لكن طبعا أكثر ما أحب أن أحصد الألقاب. الموسم الماضى فزنا بثلاثة: الدورى والسوبر مع يوفنتوس ودورى الأمم الأوروبية مع البرتغال».

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وحول رحيله عن العاصمة الإسبانية قال: «قضيت 9 سنوات هنا، وفى مدريد جزء كبير من قصتى. أنا لا أتحدث عن كرة القدم فقط، لكن عن الحياة بشكل عام. التقيت صديقتى هنا. هناك الكثير من الذكريات التى لا يمكن أن تمحى. لهذا مازلت أمتلك منزلا هنا وآتى إلى هنا من حين لآخر. إنها مدينة أحبها وسأواظب على زيارتها ولا أستبعد أن أعيش بها يوما ما».

وختم: «لكن الآن أنا تركيزى فى إيطاليا ويوفنتوس حيث نشعر جميعا بالسعادة هناك، لكن من يدرى؟ قضينا أوقاتا رائعة فى هذه المدينة وبالتأكيد يمكن أن أعود إليها لأعيش بها. سنرى».

فى سياق آخر، أكد خورخى مينديز، وكيل أعمال رونالدو، أن صاروخ ماديرا يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

وقال مينديز فى تصريحات أبرزتها صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية: «لقد قلت دائمًا إن رونالدو هو الأفضل على الإطلاق، وما فعله هذا العام يؤكد ذلك، لقد فاز مع يوفنتوس والبرتغال، إنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية».

وتُوج رونالدو بلقب بطولة الدورى الإيطالى وكأس السوبر الإيطالى مع يوفنتوس، بينما فاز بلقب دورى الأمم الأوروبية مع المنتخب البرتغالى.

يذكر أن الدون نجح فى تسجيل 28 هدفًا فى مختلف المسابقات التى شارك فيها مع يوفنتوس الموسم الماضى، وساهم بتقديم 10 تمريرات حاسمة فى 43 مباراة.