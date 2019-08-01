شكرا لقرائتكم خبر عن «ديلي ميل» تكشف سر تعثر انتقال «كين» لأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية عن سبب رفض مويس كين، مهاجم يوفنتوس، الانتقال إلى أرسنال خلال الصيف الحالى، ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن كين تلقى اتصالات من أرسنال، لكن اللاعب اشترط أن يضمن النادى اللندنى له مقعدًا فى التشكيل الأساسى للجانرز. ورفض مسؤولو أرسنال تقديم أى وعود لكين، بسبب أن هجوم الجانرز يضم كلًا من أوباميانج ولاكازيت، ووافق كين على الانتقال إلى إيفرتون الذى ينوى إقامة مشروعه فى الموسم الجديد حوله. وفضل كين الانتقال لإيفرتون على أن ينتقل لنادى أرسنال صاحب التاريخ والشعبية الكبيرة، حتى يضمن الظهور بشكل جيد من خلال المشاركة بصفة مستمرة مما سيساهم فى ارتفاع مستواه، وذلك رغبة منه فى الانتقال لناد كبير فى الفترة المقبلة.

يذكر أن الكثير من التقارير تشير إلى انتقال كين إلى إيفرتون بمبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المتغيرات.