شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية محتملة بين «إنتر ميلان» و«روما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلّط موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى الضوء على تطور جديد فى مستقبل ماورو إيكاردى، مهاجم إنتر ميلان، ووفقًا للموقع، فإن روما وجه اهتمامه إلى ضم إيكاردى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل دعم خط هجومه فى الموسم الجديد. وكان روما يرغب فى ضم جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، لكن الأخير لم يبد أى إشارة إيجابية صوب الانتقال إلى الذئاب، ويريد روما استغلال رغبة أنطونيو كونتى، مدرب إنتر ميلان، فى ضم إدين دجيكو مهاجم الذئاب، من أجل حسم صفقة إيكاردى. وسيكون عرض الذئاب المقدم للنيرازورى هو 40 مليون يورو بالإضافة إلى بطاقة دجيكو، مقابل ضم إيكاردى هذا الصيف، وترى إدارة روما أن العرض سيحظى بإعجاب مسؤولى إنتر ميلان الذين قرروا الاستغناء عن إيكاردى، ويرغبون فى ضم دجيكو، ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

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