شكرا لقرائتكم تعرف على تفاصيل ترتيبات الأهلي للإعلان عن قميص النادي الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النادي الاهلي للإعلان عن قميص النادي الجديد والذى سيرتديه الفريق في الموسم المقبل حيث تتجه النية في القلعة الحمراء لإعلان القميص في سبتمبر المقبل.

وأنهي الاهلي الموسم المحلي منذ أيام بطلاً للدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخه فيما سيلعب الاهلي يوم 28 أغسطس الجاري مع بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر.

وتعاقد الاهلي مع شركة ملابس إنجليزية في أكتوبر الماضي وسيتم الكشف عن القميص الجديد في غضون الاسابيع المقبلة وتحديداً في سبتمبر القادم.

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ويلعب الاهلي مع فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان منتصف وأواخر أغسطس الجاري في دور الـ64 للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.