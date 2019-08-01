شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن عن جدول مباريات الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم الإعلان عن جدول مباريات الدورى الممتاز للموسم المقبل 2019 – 2020 بالكامل من بداية الموسم حتى نهايته ، ونفس الأمر لمسابقة كأس مصر و السوبر المصري ، حيث أكد مسئولو الجبلاية أنه تم تكليف لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين بوضع جدول الموسم المقبل بالكامل وسيكون له موعد بداية ونهاية ولن يتم تعديله كما يحدث فى الدوريات الكبري إلا فى الظروف القهرية .

أضاف مسئولو الجبلاية أنه سيتم تجديد الثقة فى عامر حسين رئيساً للمسابقات الموسم المقبل بالإضافة إلى وليد العطار مديراً للجنة شئون اللاعبين و حسين حلمي و محمد الماشطة للجنة القانونية كما سيتم إستحداث لجان رابطة الأندية للقسم الأول و الثاني إلى جانب لجان أخري سيتم الكشف عنها لتطوير كرة القدم فى مصر خلال الفترة المقبلة و الإهتمام بقطاعات الناشئين.

يذكر أن الأهلى فاز مؤخرا بدرع الدورى للمرة 41 فى تاريخه.