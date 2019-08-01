شكرا لقرائتكم الزمالك يضحي ببهاء مجدى بعد عودة محمد عبد الشافى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادى الزمالك، على الاستغناء عن خدمات بهاء مجدى ظهير أيسر الفريق، خاصة بعد عودة محمد عبد الشافى من أهلى جدة السعودى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبحث الزمالك فى الوقت الحالى عن عرض مناسب لبيع بهاء مجدى فى الميركاتو الصيفى الحالى، لاسيما وأن بيراميدز سبق وطلب اللاعب بناءًا على رغبة الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى قبل أن تتوقف المفاوضات بين الطرفين.

وأعلن رئيس الزمالك التعاقد مع كل من محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وسيشهد المؤتمر الصحفى حضور محمود عبد الرازق شيكابالا بعد قرار الإدارة بعودته ومصطفى محمد مهاجم الفريق .