رياضة | إقتراح بزيادة عدد الفرق في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقتراح بزيادة عدد الفرق في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقتربت لجنة مسابقات القسم الثانى بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة خالد كامل من رفع عدد الفرق المشاركة بالدوري الممتاز ب إلى 16 فريق في كل مجموعة بدلاً من 12 فريق خلال الموسم المقبل 2019 _2020.

ومن المقترح أن يكون توزيع الفرق المشاركة في المجموعات الثلاثة كالتالي :

مجموعة الصعيد.

الألومنيوم، سوهاج، طهطا، ديروط، المنيا، التليفونات، بني سويف، الفيوم، الإعلاميين، بترول أسيوط، شبان قنا، أبو كساه، كيما أسوان، البنك الأهلي، النصر للتعدين، تحرير اسوان.

مجموعة القاهرة

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النصر، الترسانة، سيراميكا، منتخب السويس، القناة، المريخ، الزرقا، جمهورية شبين، كوكاكولا، النجوم، الداخلية، بتروجت، الشمس، الشرقية، نجمة سيناء، السكة الحديد.

مجموعة بحري

الرجاء، الحمام، الأوليمبي، فاركو، أبو قير، دمنهور، غزل المحلة، البلدية، المنصورة، المالية، بيلا، دكرنس، بدواي، مياة البحيرة، الحرية، كفر الشيخ.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن هناك عدد من الأندية يرفض ذلك الإقتراح وهو زيادة عدد الفرق ل 16 بسبب زيادة عدد المباريات خلال الموسم الجديد وهو ما سيمثل عبء كبير على الأندية خاصة وأن هناك بعض من الأندية تعانى من ضعف الإمكانيات.

وقام أيضاً البعض الأخر بمقترح أن تكون عدد الفرق 14 نادى فقط وليس 16.

وبالفعل زيادة عدد الأندية فى دورى الدرجة الثانية سيؤثر بشكل كبير على الدورى بسبب زيادة عدد المباريات وأيضاً زيادة عدد الأندية وبقاء البعض فى الدورى رغم هبوطه للقسم الثالث أى أن القرار يخدم البعض وليس الكل.