رياضة | خطوة واحدة تفصل مهاجم الاتحاد عن الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل مهاجم الاتحاد عن الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من حسم صفقة عبد الرحمن الغامدي، مهاجم نادي اتحاد جدة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.