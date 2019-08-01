رياضة | خطوة واحدة تفصل مهاجم الاتحاد عن الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل مهاجم الاتحاد عن الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من حسم صفقة عبد الرحمن الغامدي، مهاجم نادي اتحاد جدة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت الصحيفة، أن الرائد قدم عرضًا للعميد بالحصول على خدمات اللاعب لمدة موسمين.
وأشارت التقارير إلى وجود اتفاق مبدئي بين الرائد وإدارة الاتحاد واللاعب للانتقال إلى صفوفه الرائد خلال الانتقالات الحالية، ولكن الرائد ينتظر فقط عودة اللاعب رفقة فريقه من الإمارات لإنهاء كافة الأمور بشكل رسمي.