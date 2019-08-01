رياضة | جمال بلعمري يفاجئ رئيس النادي بهديه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال بلعمري يفاجئ رئيس النادي بهديه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خالد البلطان رئيس النادي بهدية،عقب عودته للفريق.

وقدم بلعمري قميصه مع منتخب بلاده الجزائر كهدية لرئسس النادي، أثناء متابعتهما لمباراة الشباب وبادربورن الألماني، والتي أنتهت بسباعية، ضمن مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن بلعمري ساهم في تتويج منتخب بلاده الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي أقيمت على الأراضي المصرية.