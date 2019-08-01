رياضة | بني سويف يعترض على تعديل القسم الثاني في خطاب رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بني سويف يعترض على تعديل القسم الثاني في خطاب رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مجلس إدارة بنى سويف الرياضى برئاسة المحاسب على محمد سليم خطابا رسميا للاتحاد المصرى لكرة القدم وذلك للمطالبة بضرورة إقامة مسابقة دورة القسم الثانى بعدد 12 فريق بمجموعة الصعيد.

وتضمن الخطاب أن تقليص عدد الأندية الهابطة بعد انتهاء المسابقة فى قسم دون الاقسام الاخرى يعد مخالفا للقوانين واللوائح ويفتح الباب أمام الاندية للطعن على نظام المسابقة امام الاتحاد الدولى لكرة القدم. Advertisements وطالب مسئولو مجلس إدارة بنى سويف بعدم المساس بتقليص عدد الأندية الهابطة وعدم مكافئة الأندية الهابطة. وخلال الفاكس الرسمى أكد مسوؤلى إدارة بنى سويف بتمسك النادى السويفى بإقامة المسابقة بعدد 12 فريق بالموسم الجديد .

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