شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يرشح 3 مدربين وطنيين لقيادة المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي المقاولون الأسبق، إلى ضرورة سرعة الإنتهاء من اختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة القدم المصري، لاستقرار الأوضاع خاصة، خاضة وأن المنتخب الوطني مقبل على مواجهات هامة خلال الفترة المقبلة.

أكد لاعب منتخب مصر الأسبق أن المدرب الوطني هو الأنسب لتدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري من منصبه، بعد مشاركة الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر مؤخرا.

رشح «نبيل» 3 مدربين لتولي القيادة الفنية لمنتخب «الساجدين» وهم: إيهاب جلال، وطلعت يوسف، وحسام البدري.