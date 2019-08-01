شكرا لقرائتكم تعرف على سبب رفض اتحاد الكرة فى عروض الشركات للقاء منتخب مصر وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو اتحاد الكرة البت فى العروض المقدمة من بعض الشركات لخوض مباريات ودية مع منتخب مصر الاول خلال معسكر شهر سبتمبر المقبل بسبب عدم الاستقرار على مدير فني جديد، لقيادة الفراعنة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الذى تمت إقالته عقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.

كان اتحاد الكرة أقال خافير أجيرى المدير الفنى السابق للفراعنة، بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر على يد جنوب افريقيا.

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وكانت القرعة أوقعت منتخب مصر مع منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لامم افريقيا 2021 بالكاميرون.