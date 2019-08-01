شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يسمح للأندية بقيد الصفقات الجديدة وسداد الـ 15% للجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سمح مسئولو اتحاد الكرة للأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية للموسم المقبل 2019 – 2020 بقيد الصفقات الجديدة ومنحهم فرصة سداد المستحقات الخاصة بالجبلاية من البث الفضائي و البالغة 15 % لصالح اتحاد الكرة.

كان اتحاد الكرة قد أرسل خطابات للأندية خلال الأيام الماضية و قبل انطلاق فترة القيد الصيفية فى الفترة من 29 يوليو حتى 29 أغسطس يطالبهم فيها بسداد نسبة الـ15 % من البث الفضائي عن الموسم الماضي وأنه لن يتم السماح بقيد أي نادي للاعبين إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة لاتحاد الكرة ، وسمح مسئولو الجبلاية للأندية الأربعة المشاركة فى أفريقيا وهى الأهلى و الزمالك و بيراميدز و المصري بسداد لاعبيهم ومنحهم فرصة لنهاية فترة القيد لسداد المستحقات المتأخرة من أجل قيد القائمة الثانية و الأخيرة من اللاعبين.

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يشارك الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا بعد إحتلالهما المركز الأول و الثاني بينما يشارك بيراميدز والمصري فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد إحتلالهما المركز الثالث و الرابع.