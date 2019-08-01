شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يسمح للأندية بقيد الصفقات الجديدة وسداد الـ 15% للجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سمح مسئولو اتحاد الكرة للأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية للموسم المقبل 2019 – 2020 بقيد الصفقات الجديدة ومنحهم فرصة سداد المستحقات الخاصة بالجبلاية من البث الفضائي و البالغة 15 % لصالح اتحاد الكرة.
كان اتحاد الكرة قد أرسل خطابات للأندية خلال الأيام الماضية و قبل انطلاق فترة القيد الصيفية فى الفترة من 29 يوليو حتى 29 أغسطس يطالبهم فيها بسداد نسبة الـ15 % من البث الفضائي عن الموسم الماضي وأنه لن يتم السماح بقيد أي نادي للاعبين إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة لاتحاد الكرة ، وسمح مسئولو الجبلاية للأندية الأربعة المشاركة فى أفريقيا وهى الأهلى و الزمالك و بيراميدز و المصري بسداد لاعبيهم ومنحهم فرصة لنهاية فترة القيد لسداد المستحقات المتأخرة من أجل قيد القائمة الثانية و الأخيرة من اللاعبين.
يشارك الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا بعد إحتلالهما المركز الأول و الثاني بينما يشارك بيراميدز والمصري فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد إحتلالهما المركز الثالث و الرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يسمح للأندية بقيد الصفقات الجديدة وسداد الـ 15% للجبلاية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.