محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
كاف يُخطر الزمالك بحكام مباراته في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا
التفاصيل المالية لصفقة انتقال أفشة إلى الأهلي
الصفقة الرابعة .. الأهلي يتعاقد مع افشة
التاسعة .. بيراميدز يُعلن التعاقد مع إبراهيم حسن
الخليج 365 يكشف التفاصيل المالية في صفقة ضم الزمالك لأبو جبل
صفقة جديدة في بيراميدز.. لومالا الأوغندي ينضم رسمياً
بعد فضيحة رادس.. كيف تناولت الصحف التونسية والمغربية قرارات "كاس"؟
رسميًا .. صلاح ينافس على الأفضل في العالم
تقرير.. ماذا قدمت صفقات الزمالك "العشر" قبل الانضمام للقلعة البيضاء؟
صفقة بيراميدز الجديدة.. موهبة نيوكاسل الشابة تصل للمحطة السابعة
إنجاز جديد.. جمال بلماضي أول مرشح عربي وأفريقي لجائزة أفضل مدرب في العالم
نهاية الأزمة.. الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا
هداف شباب الأهلي ينتقل لحرس الحدود "مجانا"
رئيس الزمالك يوجه رسالة جديدة للخطيب.. ويؤكد: لا تفريط في القوام الأساسي
أهلي جدة يكشف موقفه النهائي من ضم علاء وحجازي
8 صفقات وعودة شيكا ومصطفى محمد.. الزمالك يقدم نجومه
الخليج 365 يكشف التفاصيل المادية لصفقتي أوناجم وعواد للزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. صفقة الأهلي الرابعة.. لاعب بيراميدز الجديد.. رسالة رئيس الزمالك للخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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