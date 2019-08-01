رياضة | فرجاني ساسي "الخيميائي" يحقق أحلام الزمالكاوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي "الخيميائي" يحقق أحلام الزمالكاوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الخيميائي" كان عنوانًا لرواية باولو كويلو التي تُرجمت لأكثر من 80 لغة وتعتبر من أكثر الكتب مبيعًا في التاريخ وتحكي عن الراعي الإسباني الشاب سنتياغو في رحلته للبحث عن الكنز المدفون في الأهرامات بمصر، يُعرِّف ابن خلدون الخيمياء بأنها "علم ينظر في المادة التي يتم بها تكوين الذهب والفضة بالصناعة" حيث كان يسعي الخيميائيون وهم من يشتغلون بالخيمياء إلي تحويل المعادن الأساسية مثل الرصاص إلي معادن ثمينة كالذهب، وكما زعم الرازي أن عدد من الفلاسفة عملوا في الخيمياء مثل فيثاغورس وديموقراط وأنه لا يجوز أن يُسمى الإنسان فيلسوفًا إلا إن كان له عِلم بالخيمياء.

فإن كان الفلاسفة خيميائيين وكان الخيميائيون يسعون خلف تغيير وتحويل الأشياء وكان سنتياغو في رحلته يقصد الأهرامات بمصر فربما يمكننا أن نسمي فرجاني ساسي كأحد هؤلاء الخيميائيون ونطلق عليه لقب "خيميائي نادي الزمالك" ولكن كيف ولماذا؟!