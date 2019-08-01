رياضة | فرجاني ساسي "الخيميائي" يحقق أحلام الزمالكاوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي "الخيميائي" يحقق أحلام الزمالكاوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"الخيميائي" كان عنوانًا لرواية باولو كويلو التي تُرجمت لأكثر من 80 لغة وتعتبر من أكثر الكتب مبيعًا في التاريخ وتحكي عن الراعي الإسباني الشاب سنتياغو في رحلته للبحث عن الكنز المدفون في الأهرامات بمصر، يُعرِّف ابن خلدون الخيمياء بأنها "علم ينظر في المادة التي يتم بها تكوين الذهب والفضة بالصناعة" حيث كان يسعي الخيميائيون وهم من يشتغلون بالخيمياء إلي تحويل المعادن الأساسية مثل الرصاص إلي معادن ثمينة كالذهب، وكما زعم الرازي أن عدد من الفلاسفة عملوا في الخيمياء مثل فيثاغورس وديموقراط وأنه لا يجوز أن يُسمى الإنسان فيلسوفًا إلا إن كان له عِلم بالخيمياء.
فإن كان الفلاسفة خيميائيين وكان الخيميائيون يسعون خلف تغيير وتحويل الأشياء وكان سنتياغو في رحلته يقصد الأهرامات بمصر فربما يمكننا أن نسمي فرجاني ساسي كأحد هؤلاء الخيميائيون ونطلق عليه لقب "خيميائي نادي الزمالك" ولكن كيف ولماذا؟!
فرجاني يغير تقاليد منتصف الملعب
في السنوات الأخيرة قبل قدوم فرجاني ساسي إلى نادي الزمالك كان الفريق يمتلك تقاليد ثابته في منتصف الملعب كل من حاول أن يثور عليها أو يغيرها بائت محاولاته بالفشل وهذه التقاليد تعود إلي فيريرا في 2015 والذي رسَّخ اعتماد الزمالك علي ثلاثي في منتصف الملعب وذلك بعدما عجز كل اللاعبين علي مدار تتابع المواسم عن تشكيل ثنائية مكتملة مع طارق حامد إلي أن وطئت أقدام فرجاني ساسي ميت عقبه واستطاع أن يغير تلك التقاليد ويحول الثلاثية إلي ثنائية حيث أكمل الزمالك أول مواسمه بثنائي فقط في منتصف الملعب وربما يستمر علي هذا النهج ما دام الخيميائي يمارس سحره في الملعب.
فرجاني يغير مفهوم صانع اللعب
صانع الألعاب أو مركز 10 الكلاسيكي تاريخه يمتد بقِدم تاريخ كرة القدم، ونادي الزمالك بالتحديد لطالما احتكر الأبداع في هذا المركز، الشكل المتعارف عن صانع الألعاب كونه لاعب "Static-ثابت" كثير الاحتفاظ بالكرة فهو المسؤول عن توزيع الكرات وأمداد المهاجمين بالفرص وصناعة الأهداف، يمتلك الرؤية ويجيد التحكم بالكرة لكنه في العادة يكون كسول ولا يشارك بأدوار دفاعية، ربما هذا الشكل من صانع اللعب تجاوزته كرة القدم العالمية لكن هذا التقليد في الزمالك كان صعب تغيره حتي مجيء فرجاني ساسي
قام الدولي التونسي بدور صانع اللعب الخلفي من خط الوسط في الفريق الأبيض وبالتالي حول مهام صانع الألعاب من اللاعب الذي يمرر الكرة لزملائه في المساحات إلي اللاعب الذي يتحرك في المساحات خلف خط وسط الخصوم ليستلم الكره وبالتالي اعتماد الزمالك علي لاعب "Dynamic-متحرك" بإمكانه حتي أن يكون مهاجم ثاني وهو ما سهل مأمورية الزمالك لندرة اللاعبين صناع اللعب التقليدين ذوي الجودة العالية في مصر واعتمد الزمالك علي اوباما خلال الموسم الماضي وكان من نجوم الفريق قبل أن يتراجع مستواه في نهاية الموسم، ولم يتعاقد الزمالك في الميركاتو الحالي مع صناع لعب كلاسيكيين لكن صفقات مثل بنشرقي وكريم بامبو أصبحوا قادرين علي شغل هذا المكان بمهامه الجديدة والفضل للخيميائي.
فرجاني يحول أحلام الزمالك إلى حقيقة
لسنوات ظل جمهور الزمالك يحلم بلاعب في وسط الملعب قادر علي صناعة اللعب من الخلف، يخرج بالكرة بسلاسة من منتصف الملعب الدفاعي ويضيف اللمسة الفنية العالية والجودة إلي هذا المكان وظل الزمالك يطارد حلمه المأمول في العديد من اللاعبين لكن كأنما يطارد السراب حتي وصل درة التاج إلى منتصف ملعب الزمالك، فالخيميائي فرجاني ساسي حول تلك الأحلام إلي واقع ربما فاق ما حلم به جمهور الزمالك.