رياضة | الكاف يستقر على مد القيد الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يستقر على مد القيد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة المالاجاشي أحمد أحمد، على مد فترة القيد للأندية في تسجيل اللاعبين لبضعة ساعات جديدة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص، أن الكاف يتجه لمد فترة القيد لمدة ساعتين، بعد تعطيل السيستم الخاص بالتسجيل.

وتعطل سيستم الكاف، أثناء تسجيل الأندية للاعبيها وهو ما أوقف عملية القيد بشكل كامل، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مد القيد في الساعات المقبلة.