توتنهام يفوز على بايرن ميونخ ويتوج بكأس "أودي"

حصد فريق توتنهام الإنجليزي لقب ببطولة كأس أودى الودية، بعد فوزه على فريق بايرن ميونخ الألمانى بنتيجة 6 – 5، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلى من المباراة بنتيجة التعادل 2 – 2، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا".

أنهى توتنهام الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدف سجله اللاعب الأرجنتيني إريك لاميلا، فى الدقيقة 19 من زمن المباراة، بعد متابعته لعرضية زميله نكودو.

وفى الشوط الثانى، نجح النجم الدنماركى كريستيان إريكسن فى إضافة هدف السبيرز الثانى فى الدقيقة 59 من زمن المباراة، قبل أن يقلص جان أرب النتيجة للفريق البافارى، بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 61.

Advertisements

ونجح ألفونسو دافيز فى تسجيل هدف التعادل لفريق بايرن ميونخ فى الدقيقة 81 من زمن اللقاء، من تصويبة قوية فشل حارس السبيرز فى التصدى لها، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

وحسم توتنهام المباراة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6 – 5.

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد الإسبانى، حصل على المركز الثالث فى البطولة، بعد فوزه الأربعاء، على فريق فناربخشة التركى بنتيجة 5 - 3.