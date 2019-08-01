شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يمنح الضوء الأخضر لتسجيل «المواليد» في «الأبطال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على قيد اللاعبين المواليد في كشوفات أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي، في قوائمهم الآسيوية على أنهم لاعبون سعوديون. جاء ذلك في خطاب رسمي وصل سكرتارية الاتحاد السعودي لكرة القدم ظهر أمس.

من جهة ثانية، توقعت مصادر لـ«الخليج 365» أن تعتمد لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم الهوية الوطنية شرطاً لتسجيل اللاعب ضمن اللاعبين السعوديين في سجلات النادي. وكانت قضية لاعب فريق الوحدة علي النمر قد أشعلت الوسط الرياضي الموسم الماضي، بعد مشاركته مع زميله أحمد جابر أساسيين في مباراة واحدة أمام النصر، وهو الأمر الذي يخالف قوانين المسابقة، بإشراك لاعب واحد من المواليد، في الوقت الذي أصدرت لجنة الاحتراف حينها قراراً بإجازة المشاركة باعتبار أن الجواز السعودي هو المعتمد لقيد اللاعبين في سجلاتها. يذكر أن الاتحاد الآسيوي يعتمد جواز السفر وثيقة للمشاركة في بطولاته، وفقاً للوائح الاتحاد الدولي التي تكتفي بجواز السفر وثيقةً للمشاركة الدولية شرط وجود شهادة وتاريخ الميلاد للاعب، في حين لا يعتبر الاتحاد الآسيوي وجود الهوية الوطنية شرطاً لذلك.