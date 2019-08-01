شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة للأندية: لا مكان لمتكاسلين بيننا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار(جدة) تصطدم الهيئة العامة للرياضة بواقع الأندية «المر» لإهمالها الألعاب المختلفة وتركيزها على «كرة القدم»، خاصة الأندية الجماهيرية مثل الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، والتي تعتمد عليها المنتخبات الوطنية بشكل أساسي، حيث لا توجد بها كافة الألعاب العشر (الكرة الطائرة وكرة السلّة وكرة اليد وألعاب القوى والتنس الأرضي والتايكواندو والكاراتيه وكرة الطاولة والسباحة والدراجات الهوائيّة)، وفق المعايير الـ4 التي اعتمدتها الهيئة بعد أن رصدت مبلغ (480 مليونا) يتم منحها للنوادي الـ170 في المملكة لتحفيز جهودها في تنشيط مختلف الألعاب، وذلك بالارتكاز على مشاركتها والنتائج التي تحققها ضمن نظام «نقاط موحّد» تم تصميمه خصيصاً لهذا الهدف، إذ تتفوق بعض أندية دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة على كثير من الأندية الممتازة في تلك الألعاب، لذا عمدت هيئة الرياضة لعقد ورش عمل لممثلي الأندية السعوديّة الـ170 وممثلي الاتحادات، في مدينة الملك عبد الله تصطدم الهيئة العامة للرياضة بواقع الأندية «المر» لإهمالها الألعاب المختلفة وتركيزها على «كرة القدم»، خاصة الأندية الجماهيرية مثل الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، والتي تعتمد عليها المنتخبات الوطنية بشكل أساسي، حيث لا توجد بها كافة الألعاب العشر (الكرة الطائرة وكرة السلّة وكرة اليد وألعاب القوى والتنس الأرضي والتايكواندو والكاراتيه وكرة الطاولة والسباحة والدراجات الهوائيّة)، وفق المعايير الـ4 التي اعتمدتها الهيئة بعد أن رصدت مبلغ (480 مليونا) يتم منحها للنوادي الـ170 في المملكة لتحفيز جهودها في تنشيط مختلف الألعاب، وذلك بالارتكاز على مشاركتها والنتائج التي تحققها ضمن نظام «نقاط موحّد» تم تصميمه خصيصاً لهذا الهدف، إذ تتفوق بعض أندية دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة على كثير من الأندية الممتازة في تلك الألعاب، لذا عمدت هيئة الرياضة لعقد ورش عمل لممثلي الأندية السعوديّة الـ170 وممثلي الاتحادات، في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدّة اليوم الخميس وغدا الجمعة، لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بإستراتيجية دعم الأندية والتي أعلنت عنها الهيئة في 20 يوليو الماضي بهدف وضع آلية دعم للأندية الرياضيّة تضمن استدامتها ماليّاً وإداريّاً، وسيحضر ممثلو الأندية ورش العمل لبدء الخطوات العمليّة لاستحقاق الدعم الإضافي الذي ستقدمّه الهيئة وفق معايير موضوعة بهدف تطوير هذه الأندية وضمان استدامتها ماليّاً وإداريّا، وكذلك شرح نظام النقاط الموحّد الخاص بدعم الألعاب، وحثهم على العمل وعدم التكاسل في تطوير الرياضة وأن الدعم سيكون على قدر عملها، وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت في مؤتمر صحفي في 20 يوليو الماضي عن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، والتي تضمنت تقديم دعم مالي مباشر لكافة الأندية الـ 170 ، ويقوم نظام النقاط الموحد للألعاب المختلفة على ثلاثة مراحل هي: أولاً/ استيفاء الأندية لشروط ومعايير محدّدة للدخول في نظام النقاط أبرزها: التنافس في خمس ألعاب من العشر المختارة على الأقلّ والمشاركة في عشر ألعاب بالمجمل، بالإضافة إلى التنافس في 5 ألعاب من العشر المختارة على الأقل في الفئات السنيّة، وتصميم برامج تطوير الفئات السنيّة في 8 من الألعاب العشر المختارة وتقديم خطّة لتطوير الألعاب المختلفة لجميع الفئات السنيّة. ثانياً/ مرحلة جمع النقاط، وتتطلّب من الأندية المؤهلة تفعيل الألعاب والمنافسة والبدء بجمع النقاط خلال المنافسات في الألعاب المختلفة. ثالثاً/ مرحلة الدعم المالي والتي يتم فيها تقديم الدعم المالي للأندية وفق عدد النقاط التي حققتها.



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