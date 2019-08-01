هاتريك «نيكاتي» يطمئن الفرسان

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) فاز فريق الوحدة مساء أمس في لقائه الودي الخامس أمام فريق درافبوتج السلوفيني، بنتيجة 4/1، تناوب على تسجيل الأهداف يوسف نيكاتي (هاتريك)، والتركي ايمري كولاك، في المعسكر الخارجي للفريق المقام في سلوفينيا، وأشرك مدرب الفريق جميع اللاعبين للوقوف على مستوياتهم قبل خوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.

فاز فريق الوحدة مساء أمس في لقائه الودي الخامس أمام فريق درافبوتج السلوفيني، بنتيجة 4/1، تناوب على تسجيل الأهداف يوسف نيكاتي (هاتريك)، والتركي ايمري كولاك، في المعسكر الخارجي للفريق المقام في سلوفينيا، وأشرك مدرب الفريق جميع اللاعبين للوقوف على مستوياتهم قبل خوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.

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