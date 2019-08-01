شكرا لقرائتكم خبر عن هيرفي يكشف خططه لإعادة «الأخضر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يصل إلى جدة يوم السبت القادم مدرب منتخبنا الوطني هيرفي رينارد، وذلك لإقامة مؤتمره الصحفي الذي سيعقد يوم الأحد القادم، إذ سيتم من خلاله الكشف عن تفاصيل موسعة عن عمله في الفترة القادمة، وسيتواجد الفرنسي رينارد لحضور مباريات الأندية المشاركة في الأدوار النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى اجتماعات عدة سيعقدها مع مسؤولي اتحاد القدم والمنتخب الوطني لوضع التصور للمرحلة القادمة. من جانب آخر، تغادر بعثة الأخضر غداً (الجمعة) إلى أربيل العراقية، وذلك للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها العراق، إذ أوقعت القرعة الأخضر في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات البحرين والأردن والكويت. هذا وكان المنتخب الوطني بدأ معسكره يوم الإثنين الماضي في الرياض، بعد أن تأجل بسبب عدم اكتمال انضمام اللاعبين، حيث يجري الأخضر تدريباته اليومية تحت إشراف المدرب يوسف عنبر، وشهد معسكر الأخضر في الرياض عودة مدير المنتخب حسين الصادق إلى عمله بعد أن قرر الاتحاد في وقت سابق إعفاءه من منصبه، إذ يعتبر الصادق من الكفاءات الإدارية المميزة التي حققت نجاحات في محطات سابقة لدى عدد من الأندية، وكانت إدارة منتخبنا الوطني قررت التنسيق مع إدارات الأندية المشاركة آسيوياً بعدم استدعاء لاعبيها باستثناء لاعب من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، قبل أن يتم استبعاد يزيد البكر لإصابة سعيد المولد.