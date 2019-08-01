شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يتغزل في عطيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تغزل موقع دوري أبطال آسيا الرسمي في «تويتر» بالنجم الهلالي عبدالله عطيف؛ إذ وضع صورته وكتب فيها (المايسترو عاد)، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت فيه نهاية الموسم الماضي، وتأكيداً على أهمية اللاعب الفنية على مستوى آسيا، هذا وقد تفاعلت الجماهير الهلالية بهذه اللفتة المميزة من قبل الموقع العربي لدوري أبطال آسيا معتبرين بأن وضع صورته من قبل الموقع الآسيوي تعتبر إشادة للاعب وحافزا على مواصلة تقديم الأفضل.

على صعيدٍ آخر، وقعت إدارة نادي الهلال مع الإسباني خوان ديفيد دوكي ليعمل طبيبًا للنادي، حيث باشر خوان عمله مساء أول أمس، وكان الطبيب خوان نال على شهادة الطب الرياضي من جامعة برشلونة بأسبانيا وعمل ‏طبيباً في ناديي (فياريال، و‏جيرونا الإسبانيين، وأكاديمية اسبا)، وجاء التعاقد مع الطبيب دوكي بعد معاناة الفريق الهلالي من الإصابات التي لحقت بلاعبيه في الموسم الماضي، حيث لم تخلو عيادة النادي طوال الموسم الماضي من تواجد أكثر من لاعب للاستشفاء بقيادة طبيب النادي الجزائري السابق عمر مهدان.

من جانبه بدأت رابطة الهلال بالاستعداد والتجهيز لمباراة الفريق القادمة أمام الأهلي ضمن ذهاب دور الـ(16) من بطولة آسيا والذي سيقام يوم الثلاثاء القادم، هذا وكان رئيس الرابطة محمد عفيفي اجتمع بأعضاء الرابطة أمس، لوضع اللمسات الأخيرة لتجهيز المدرج الهلالي لمواجهة الآسيوية على ملعب الجوهرة.