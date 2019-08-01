شكرا لقرائتكم خبر عن يارا: المرأة قادرة على المنافسة.. والسعوديات أكدن نجاحهن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

سجلت البطلة المصرية يارا شلبي اسمها أول متسابقة تشارك في رالي يقام في المملكة، إذ تستعد لدخول معترك سباق رالي عسير، بطموح تحقيق مركز متقدم يضاف لإنجازاتها السابقة. شلبي أول سائقة راليات مصرية في الصحراء، كشفت في حوارها مع "الخليج 365" قصتها مع هذه الرياضة ، وأبرز المواقف التي مرت بها، مؤكدة أن المرأة قادرة على منافسة الرجال فيها، متنبئة بمشاركة السيدات السعوديات قريباً في هذه الرياضة بعد أن أكدن نجاحهن في مسابقات عدة.. يارا شلبي تطرقت كذلك لنقاط عدة نستعرضها في ثنايا السطور التالية:

• كيف وجدتِ أصداء مشاركتك في رالي عسير؟

•• أنا سعيدة بأني سأشارك في رالي بالسعودية بسيارتي، وآمل أن أحقق نتائج مميزة.

كما أتوجه بالشكر لرئيس اتحاد السيارات الأمير خالد بن سلطان الفيصل وكل منظمي الرالي الذين دعموا وشجعوا جميع المشاركين في الرالي، وفخورة بكوني أول فتاة تشارك في رالي على أرض السعودية.

• هل ترين أن المرأة السعودية قادرة على قيادة سيارات السباق؟

•• المرأة السعودية بدأت قيادة السيارة بشكل جيد، وأتوقع لها تقدماً كبيراً، كما بدأت تشارك في سباقات أخرى مثل الكارتينغ وغيرها، وأتوقع قريباً مشاركتها في سباق الراليات.

• كيف بدأتِ هذه الرياضة؟

•• بدأت قيادة السيارات منذ 6 سنوات في 2013، ودخلت أول سباق رالي في مصر وكانت أول مشاركة لي سيئة جداً، لكني تعلمت منها الكثير، وثابرت حتى حصلت على بطولة الجمهورية في مصر عام 2014، 2016، 2018، ولكن بدأت الراليات في مصر تصبح قليلة وعلى نطاق ضيق؛ لذلك بدأت أخطط للمشاركة خارج مصر بعد توقف رالي الفراعنة العالمي بسبب صعوبة استخراج تصاريح في الصحراء، وشاركت في بطولات في رالي أم القوين، وفي 2018 شاركت في رالي أبوظبي الدولي، وكذلك في قطر والمغرب والأردن.

• هل تطمحين في الحصول على المراكز الأولى في السباق؟

•• الرالي بالنسبة لي هواية ولا أراه تحدياً صعباً لأي شخص يحب هذه الرياضة الممتعة، والحمد لله حققت مراكز متقدمة في سباقات عدة.

• كيف ترين سباق السيارات؟

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•• أنا أستمتع في الرالي، ولا أجد فيه صعوبة، واستمتع في التخييم في الصحراء ومعروف عن الرالي أنها رياضة رجالية، لم أكن أعرف هذه المعلومة إلا بعد أن شاركت فيه، بطبيعتي أحب أن أجرب أي رياضة جديدة؛ لذلك مارست أنواعاً كثيرة من الرياضات.

• هل هناك صعوبة في مراحل السباق؟

•• الصعوبات التي واجهتني تكمن في فكرة الناس السلبية عن قيادة الفتيات للسيارات، إذ الكثير منهم يقول إن البنات لا يجدن قيادة السيارات في الطرق العادية فكيف بطرق الرالي الصحراوية، لكن تجاوزت الصعوبات بفضل الله ثم دعم أهلي الذين شجعوني كثيراً وقلقهم الوحيد أن رياضة السيارات تتخللها حوادث كثيرة.

• موقف حصل لك أثناء السباق؟

•• واجهت الموت في أحد السباقات، إذ انقلبت السيارة مرتين وتأثرت ولكن لم أصب بأذى.

• بماذا تنصحين المتسابقة الجديدة؟

•• ألا تدخل هذا المجال إلا إذا كانت تحبه وتستمتع به؛ لأنها إن لم تكن تحبه فستجد مشقة كبيرة قد توصلها لمرحلة الإحباط.

• هل تتابعين سباقات الراليات الخليجية والعربية والعالمية؟

•• نعم، لأني أعشق رالي السيارات.

• مَن أكثر شخص داعم لك؟

•• والدي بعد تحقيقي نتائج مميزة في السباقات بدأ في البحث لي عن رعاة.