شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الهجن يستقبل زواره بأكثر من 20 فعالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

أنهت أمانة الطائف تجهيزاتها لصيانة وتشجير حديقة الملك فيصل بالطائف لاستقبال فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية اليوم (الخميس)، وامتدت أعمال التطوير لجميع مساحات الحديقة من تحسين للأرصفة والتشجير وإعادة الإنارة، فيما تم استحداث بوابة رئيسية وصالات للعروض الجديدة التي لأول مرة تشهدها الطائف، وتزيد فعاليات مهرجان الهجن عن 20 فعالية متنوعة.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد، الأمير فهد بن جلوي أنه تم الوقوف على كافة الاستعدادات والبدء في التجهيزات الخاصة، بمراحل السباقات التي ستنطلق في 15 أغسطس الجاري، بما يواكب أهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم.

من جانب آخر، أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن انطلاق مهرجان ولي العهد بمراحله التنشيطية لجميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ عددها 218 شوطا، فيما ستكون أشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطا، وستكون الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطا. يذكر أن المهرجان حقق في عامه الأول حضورا لافتاً دخل على إثره موسوعة غينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من ١١ ألف مطية.